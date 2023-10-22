女星林舒語從節目《大學生了沒》出道，甜美可人形象是許多人的女神，但2015年嫁給圈外人後，生下兩個兒子，重心也轉移在家庭。林舒語先前曾二度懷上第3胎，因子宮外孕和胎停都與寶寶無緣。她今22日在臉書報喜訊，第三胎今平安出生，更對三寶喊話「我真的好愛好愛你唷！」

林舒語曾透露已經歷過兩次懷孕，卻因子宮外孕和胎停與第3胎無緣，所以再懷上寶寶時讓她情緒很複雜。林舒語表示，在發現又懷上寶寶時還在出血，接下來的日子都時不時檢查出血量，還會崩潰地跟老公說自己好害怕；在林舒語感覺穩定了一段時間後，沒想到有大量鮮血湧出的感覺，她立刻胡思亂想，直到醫師照到胎兒的心跳，她才放心。

如今林舒語順利產下第三胎，在臉書寫下喜訊「我的乖寶寶來惹，小三寶，我真的好愛好愛你唷」，並分享剛出生的兒子躺在她胸前的合照，而畫面中她已恢復平日素顏氣色，絲毫無剛生完產婦模樣。