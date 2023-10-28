趙小僑（中）和劉亮佐（右）抱著典典寶寶參觀毛胚屋。（趙小僑提供）

典典寶寶在未來的新家開心拍照。（趙小僑提供）

趙小僑經常會在社群上分享母女日常，女兒典典寶寶也深受廣大網友們的喜愛，「現在典典寶寶都比我紅了，走在路上大家都是先認出她和她打招呼，但身為母親的我完全是與有榮焉。」最近趙小僑為了女兒買新房，房子大概60幾坪，總價超過3000萬，在她經營的《趙小僑女人說》影片中首度開箱還是毛胚屋的新家。

趙小僑影片才剛上架，就收到一些設計團隊及建材、家電品牌的合作邀約，她笑說買新家真的是個意外，原本打算5年後等典典寶寶準備上小學再幫她準備自己的房間，沒想到房子自己找上門，「現在買房比我們原計畫提早了5年，雖然只是毛胚屋，但我和斗哥都喜歡從0到100構思自己家的感覺。」

現階段她因為工作量比較大，加上新書《1000針的勇氣》剛發佈要跑中南部宣傳，還要照顧典典寶寶，所以裝潢房子還不著急，「等真的找到喜歡的設計團隊之後，再慢慢和設計師討論一步一步打造成我們夢想的新家，非常感謝廠商們的熱情，也謝謝大家的推薦。」