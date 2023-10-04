台中市南屯區一處新建工程昨天有鷹架從天而降，差點砸中路過的人車。（民眾提供／張亦惠台中傳真）

台中市南屯區一處新建豪宅工程3日傳出工安意外，有一「ㄇ字型鷹架」從10層樓高空墜落至馬路上，差點砸中一名經過的女騎士。台中市政府都發局表示，該案件幸無人員受傷，已依法裁處1萬8000元，並限期2日內改善。

該建案位南屯區大墩十一街上，屬南七期範圍，建案成交金額在3500萬元左右，3日上午施工時，疑似因工人操作不當，導致長約150公分的鷹架從10樓高處砸落馬路，當時馬路上有多輛汽機車經過，幸未砸中汽機車或駕駛，但路過民眾至今仍心有餘悸。

當時經過此處的女騎士指出，當時騎車去上班的路上，突然看到有大型鐵件掉落地面上，幸好轎車、騎士都反應快閃過，也沒人受傷，但仍擔心類似的工安意外若再發生恐釀傷亡。

台中市政府都發局表示，經查該處施作鷹架工程時，不慎掉落鷹架配件至道路上，幸無人員受傷，10分鐘內立即派人移除掉落物。由於此案已涉及違反建築法第63條規定，市府將依法裁處1萬8000元，並限期2日內改善，若工地再有物料掉落，將勒令停工改善。

都發局呼籲，台中市建築工地除依建築法規定應有維護安全、防範危險的適當設備或措施外，也應依照營造安全衛生設施標準，做好營造工程風險評估，避免類似意外再度發生。都發局後續也將針對此工地加強稽查。