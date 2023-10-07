基泰大直造成鄰房龜裂下陷，台北市都發局開立「基泰大直工安意外救災修復安置專戶」，並由基泰於9月12日匯款1億元進入專戶。但是民進黨立委參選人、台北市議員許淑華昨(6日)在臉書指出，仍有許多問題尚未解決，此案延伸出的各類問題，攸關台北市民的居住安全，絕對不能因為新聞熱度過了就輕輕放下，因此接下來她要推動基泰大直案延伸出的三個重要議題。

許淑華指出第一點，基泰專款的1億元補償金應再提高，因後續的重建與補償工作至少還需要三至五年，基泰在這期間能否保證營運順利？是否能依承諾重建與付款？是我們需要替受災民眾擔心與審慎把關的事情；第二點，關於建物鄰損的第三方鑑定費用，應由建商支付，因為民眾明明是被害者，但想尋求救濟卻還要自費，賺錢是建商賺，鄰損是民眾損失，這無論於情於理，都說不過去。若將第三方鑑定的費用改為建商支付，一則能夠減輕民眾的負擔，二則是促使建商施工時更加謹慎，盡可能減少鄰損爭議產生，三則是落實誰得利誰付費的原則，再怎麼說建案都是建商賺錢，周遭鄰居除了承擔施工期間的吵雜與落塵，還要不時擔心自家被鄰損，無論怎麼看，民眾都是弱勢。

許淑華指出第三點則是，台北市政府未來應該將施工現場的監測數據公開透明，妥善利用台北市大數據中心，讓未來民眾能夠透過公開數據了解自家週遭的建案狀況，並且強化公安檢舉管道，若民眾能提早關切與檢舉相關問題，就能更加降低災難的發生機率。

最後，許淑華也說，民意代表最重要的責任，就是協助民眾解決問題。民眾投票給你，你就必須對投票給你的人負責！選舉將近，各種政治口水勢必越來越多，有不少人問她怎麼看待有些人選擇當全國不分區議員、選擇當爆料狗仔隊、選擇當掮客打手？她自己的看法是，民意代表的一舉一動，民眾都看在眼裡，過去有沒有做事、有沒有累積服務，民眾很清楚。

許淑華認為，喜歡當爆料狗仔隊或是當打手的，我們就成就她的心願，選後會有更多時間當狗仔隊，讓有做事的人來做事！