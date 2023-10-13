由台北市基泰大直事件21戶受災戶所組成的「大直重災戶自救會」，今(13)日早上舉辦記者會表達3項訴求；台北市政府隨即也發新聞稿回覆，強調尊重住戶意願，任何重建方案均將給予行政協助，加速審議及加強施工查核，同時也重申本次災害就是工安事件，非基泰建設所稱財損事件，不容許混淆視聽，藉重建為由要求市府以公部門資源協助賠償。

大直重災戶自救會今早舉辦「請問市長，你真的在乎受災戶的眼淚？」記者會，會上由自救會長洪逸展代為表達「5年重返家園」、「室內一坪換一坪，一戶一平面車位」以及「由自救會公開自行遴選建商」等3項訴求，並向台北市長蔣萬安喊話，盼盡速建立與自救會的溝通窗口及組織工作團隊，採極速件的方式重建家園。

對此，台北市更新處也隨即發表新聞稿，強調對於自救會召開記者會，市府予以尊重，同時嚴正呼籲基泰建設勿混淆視聽，對住戶負起應負之賠償責任，並提出3點回應，包括「市府尊重住戶意願，任何重建方案均將給予行政協助，加速審議及加強施工查核」、「本次災害就是工安事件，非基泰建設所稱財損事件」、「不容許基泰建設混淆視聽，藉重建為由要求市府以公部門資源協助賠償」。

北市府重申，本次災害是基泰建設建案施工不慎所致，無論住戶選擇何種重建方式，基泰建設均應對住戶負起造成住戶房屋傾斜之損害賠償責任，包括財物損失、重建期間安置費用及重建工程費等。

北市府再度呼籲，基泰建設應將賠償方案或費用儘速向住戶清楚說明，不要模糊焦點要求市府提供額外容積獎勵，替代其應負的賠償責任。