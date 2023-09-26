59歲廖姓男子昨駕駛白色轎車行經桃園市大園區華興路二段與航城路二段路口，跨越雙黃線左轉撞死23歲梁姓女騎士，肇逃至宜蘭南方澳山區一間鐵皮屋輕生死亡。據悉，廖男車內放有輕生念頭的文字訊息，目前車輛已運回桃園做相關鑑定，廖男遺體則將由宜蘭檢方相驗。且傳出梁女的父親疑是去年新竹天虹車禍案的死者。

梁女25日下午2時許騎機車沿華興路一段直行往田溪路方向，在華興路二段與航城路二段路口，與對向一輛左轉的轎車發生擦撞，傷勢嚴重，路過民眾發現報案，梁女送醫不治身亡。肇事駕駛廖男現場有先下車查看，隨即上車逃離現場。

大園警方獲報後立即調閱監視器，掌握肇事車輛車牌號碼，循線追查，發現該車一路開到宜蘭南方澳山區一間土地公廟旁的鐵皮屋內輕生，警方到場時廖男已明顯身亡，並在其車內發現欲輕生的相關文字訊息，目前廖男遺體在宜蘭，將由宜蘭檢方相驗，至於肇事車輛則已連夜載回桃園，大園警方將做相關鑑定。

據了解，去年5月登上媒體版面的新竹天虹車禍案，當時一名55歲戴姓騎士遭天虹科技副總羅偉瑞違規跨越雙黃線左轉撞飛身亡，後續還爆出關說疑雲，多名警官遭懲處。稍早傳出當時遭撞身亡的戴姓騎士，疑是昨日大園車禍死者的父親，父女倆皆是騎乘機車遭跨越雙黃線的車輛撞擊身亡。