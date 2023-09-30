桃竹竹苗通勤定期票將於10月2日上路，鑑於基北北桃通勤定期票開賣後，刺激通勤人潮大幅上升，民代也憂心目前桃園往返竹苗縣市的客運路線並不多，經國轉運站更被點名國道客運路線少。對此交通局坦言，經國轉運站目前僅有4條國道客運路線，日前函請交通部公路局盼能新闢路線，將持續爭取國道客運繞駛經國轉運站。

基北北桃通勤定期票第1階段於7月1日上路，桃園市交通局統計截至9月24日已設定142萬1143張，10月2日起將再增加16條國道公路、客運路線，除此之外，桃竹竹苗通勤定期票也將於10月2日上路，4種月票方案分別為「竹竹288元」、「竹竹苗699元」、「桃竹竹799元」及「桃竹竹苗1200元」。

市議員陳美梅表示，近年來經國重畫區的居民不斷攀升，反映上下班尖峰時間，國道車流量大容易塞車，目前已有基北北桃通勤定期票，桃竹竹苗通勤定期票也將於10月2日上路，但經國轉運站路線少，希望能增開。她也點出，經國轉運站路線不多，對附近居民來說相當不便，民眾還是需要至桃園火車站轉乘台鐵，盼加強經國重畫區至桃園火車站的短程接駁。

交通局公共運輸科長黃心韻回應，經國轉運站自2019年5月6日正式啟用，共設有6席月台，提供180席機車停車格供民眾轉乘停車使用，目前有3家國道客運業者包括國光、和欣及統聯客運，提供4條國道客運路線進駐，分別有7500含支線、1861、1610及1611，服務民眾往返台北、台中、高雄、台南等地的需求。

黃心韻說，考量桃竹竹苗通勤定期票即將上路，為提供桃園至新竹的大眾運輸服務，日前已向交通部公路局提出3點方案的可行性，包括希望能新闢桃園至新竹往返的國道客運路線，盼國道客運7500含支線路線能開放經國轉運站至新竹市站的全日短端售票，並極力爭取國道客運1250、1865路線能繞駛至經國轉運站提供載客服務。

另針對經國轉運站往返桃園火車站的接駁狀況，黃心韻盤點，如有轉乘需求的民眾可以搭乘公車路線189、201、220、221、302、707、5023及5059等，後續也將配合交通部公路局規畫以中正藝文特區或經國轉運站為起點的國道客運路線，加強桃園市區客運繞駛經國轉運站路線銜接轉乘。