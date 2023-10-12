搞怪女星鬼鬼（吳映潔）昔日以節目《我愛黑澀會》固定班底、「黑Girl」成員身分出道，可愛又古靈精怪的形象讓她深受觀眾喜愛。鬼鬼近年在綜藝上有亮眼成績，加上個人時尚品味也讓她代言接不停，荷包賺飽後已在台北買4房，近日更公開4千萬元豪宅絕美內裝，讓網友忍不住讚她「根本小富婆」。

鬼鬼日前在臉書分享住處的新裝潢，簡約時尚風格宛如走進飯店，連她自己都驕傲地說，「我家超級美」，更欣慰錢沒有白花，在擁有這麼美的房子後，她也心有所感，「靠自己感覺真好」，似乎表示買房的錢都是自己賺來的。

許多網友見到鬼鬼4千萬豪宅的裝潢，美到讓人看呆，紛紛讚嘆，「滿滿氛圍感」、「質感好好，羨慕鬼鬼的房子」、「舒適簡約的感覺，每一個角落都可以拍美美的照片耶」、「從美眉變小富婆了啊」、「對，靠自己最實在，好喜歡鬼鬼努力的結果」。

其實鬼鬼不只在演藝圈闖蕩，她也很有理財頭腦，投資副業外還積極買房產，她曾透露前3間房產都是買給家人及自住，近期又花4千萬元買下中山區豪宅，鐵了心砸下7百萬元裝潢，成果也令她相當滿意。不過，鬼鬼也坦承，4間房子每月房貸要負擔20萬元，可能得繳30年才繳清。