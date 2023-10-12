吳宗憲將走2次金鐘紅毯。（羅永銘攝）

今年的金鐘大贏家吳宗憲，以《小明星大跟班》與吳姍儒（Sandy）及《綜藝大熱門》和陳漢典、Lulu黃路梓茵入圍「綜藝節目主持人」；也以《綜藝玩很大》與KID（林柏昇）、謝坤達入圍「益智及實境節目主持人」。他今出席三立電視金鐘入圍分享會，表示20日典禮當天，將分別與陳漢典、Lulu黃路梓茵及KID（林柏昇）、坤達走2次紅毯，至於女兒吳姍儒？他神秘表示女兒已經邀請男神同行。

吳宗憲今謙虛表示，《綜藝玩很大》就算沒有他，節目還是可以進行，「但如果沒有肖面仔（KID）就沒辦法做，他是我們的精神，屢屢刺激我往前衝；現在又因為有達達（坤達），他給了我們很多好運氣，他也進步很多，綜藝感都出來了」，坤達則感謝吳宗憲的照顧和指導。

對於一起主持10年《綜藝大熱門》的搭檔陳漢典、Lulu，吳宗憲同樣感恩，「我們是真心歡樂，真的很謝謝一直陪我通宵錄影的夥伴」，邊說邊牽起陳漢典和Lulu的手。

三立電視今年再度承辦「第58屆金鐘獎」典禮，將分別於10月20、21日舉辦，三立電視今年11項金鐘入圍，包括《大嘻哈時代2》入圍4項、《綜藝大熱門》入圍3項、《回到小學那一天》入圍2項、《綜藝玩很大》入圍2項。

今年是三立電視入圍11項，是有線電視入圍最多金鐘獎的電視台，特於今（12日）舉辦金鐘分享會，分享節目入圍的喜悅與榮耀。各節目入圍者包括《綜藝大熱門》吳宗憲、陳漢典、Lulu黃路梓茵、製作人Amber、Dennis，《回到小學那一天》製作人潘筱晴、《綜藝玩很大》吳宗憲、KID林柏昇、謝坤達、製作人董奕陞及《大嘻哈時代2》都會台副台長黃曉玫、製作人謝乾乾等都出席。