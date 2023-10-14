郭書瑤熱力四射。（羅永銘攝）

郭書瑤不為金鐘瘦身只追求健康美。（羅永銘攝）

郭書瑤以實境節目《哈囉！毛小孩》入圍金鐘58益智及實境節目主持人獎，典禮進入倒數，她今（14日）擔任屈臣氏千人一塊跳ZUMBA大使，受訪表示希望可以漂亮現身金鐘獎，但不追求紅毯第一美，戰袍尺度則會走可愛保守路線，「大家會比較失望，不用太期待。」笑喊可以期待一起走紅毯的節目搭檔黃偉晉，「他是我們團裡身材最好的。」

郭書瑤沒有特別為了金鐘瘦身，追求的是健康，她說典禮當天抱持著參加大型派對的心情，加上閨密劉品言擔任主持人，「覺得很幸運拿到一張可以看到她主持的門票。」透露會帶節目的毛小孩「火金菇」走紅毯，「牠跟我一起訓練、考證照，不擔心牠失控，相信紅毯牠也會非常體面。」等下週決定戰袍後，她便會替火金菇做衣服，屆時會跟她的衣服做搭配。

對於以主持人入圍金鐘，郭書瑤坦言得知入圍很錯愕，「因為我本質是演員，沒想過有一天會用主持進入金鐘，演戲演了10年，我也才入圍過一次金鐘，對我來講是很驚喜的。」她對獎項看得很淡，「有就很感謝，沒有的話…因為我工作不是為了拿獎，是為了帶給大家更好看的作品。」

她上月爆出祕戀小5歲的中國大陸六塊肌男星宗子杰，兩人在大街上視訊1小時，事後雙方回應僅是朋友，她說2023年不打算談戀愛，身邊會算命朋友斷言：「2023無望囉！不用再做戀愛夢了。」 對於擇偶條件，郭書瑤表示，喜歡高、帥、運動型的男生，年紀不設限，好聊天就好，說著說著突然笑喊：「我又挖洞給自己跳。」

她說大街視訊被拍後，被經紀人警告「不要在路上邊走邊視訊。」她自認「搞威」，身邊有很多朋友都可以聊天1小時以上，什麼瑣碎事都可以聊？她自豪說：「我滿能講的，你們一直問我，我就會一直講，我也可以跟你們聊1個小時，歡迎打電話給我，人生有很多事可以聊耶，而且又是新朋友，一定可以聊的啊！」

對於戀情，郭書瑤直喊：「大家明年再問吧！」因為已有算命的跟她說今年沒有機會談戀愛，「等2024年再問我，反正2023年也只剩3個月了。」