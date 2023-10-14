第58屆廣播金鐘獎頒獎典禮14日在國父紀念館舉行，由邵大倫、吳奕蓉擔任典禮主持人，本年度廣播金鐘獎計有125件作品入圍，將角逐節目獎、個人獎、廣告獎、電臺品牌行銷創新獎、創新研發應用獎等26個獎項，最大贏家為獲得5項大獎的國立教育廣播電臺。

今晚典禮主持人邵大倫以廣播節目《音樂大輪轉》奪下流行音樂節目獎，流行音樂節目主持人獎是Joseph Lin(林哲修)獲得。邵大倫同是廣播金鐘獎頒獎典禮主持人，一聽到自己得獎，原本心情很緊張，隨即上台拿著獎座興奮大叫，哽咽說：「我非常感謝，我是出生在台灣，我愛這片土地，這是我的國家，所以我真的希望大家都能珍惜我們台灣的價值。」

第58屆廣播金鐘獎得獎名單如下：

★教育文化節目獎

《傾聽海洋》／國立教育廣播電台

★教育文化節目獎主持人獎

范欽慧／《自然筆記》／國立教育廣播電台

★廣播劇獎

《人生想想劇場》／財團法人中央廣播電台

★單元節目獎

《住的美學》／台灣全民廣播電台股份有限公司

★企劃編撰獎

屠潔、伊森（何宜憲）／《深旅FOLLOW ME》／中央廣播電台

★音效獎

安起（李明潓）／《光影詩歌》／高雄廣播電台

★兒童節目獎

《走吧！尋找山林「痕」角色》／內政部警政署警察廣播電台

★兒童節目主持人獎

唐妮、蘇宥耕、郭閎業／《古的科學道館》／國立教育廣播電台

★少年節目獎

《Chill是青春》／高雄廣播電台

★少年節目主持人獎

倫瑆（郭倫瑆）／《Chill是青春》／高雄廣播電台

★社會關懷節目獎

《紀錄礙那一刻》／內政部警政署警察廣播電台

★社會關懷節目主持人獎

鄭晴（鄭雅卿）、季謙／《為愛啟程》／內政部警政署警察廣播電台

★社區節目獎

《雲林好風情》／正聲廣播股份有限公司雲林廣播電台

★社區節目主持人獎

溫士凱／《大世界旅行社／職人旅行團》／心動廣播股份有限公司

★商品類廣告獎

眠豆腐－搶沙發篇／聲聲入耳股份有限公司

★非商品類廣告獎

28週年台慶形象廣告稿－層層堆疊美麗客語版／財團法人寶島客家廣播電台

★電台品牌行銷創新獎

《Bravo聽見時代的聲音》數位浪潮下的廣播行銷之道／財團法人台北勞工教育電台基金會

★創新研發應用獎

國立教育廣播電台／聲音故事新旅程－創新廣播教育互動體驗／國立教育廣播電台

★特別貢獻獎★

郭米村（藝名：丁村）、沈鴻元

★生活風格節目獎

Danny的市場肚／環宇廣播事業股份有限公司

★生活風格節目主持人獎

溫士凱／Danny 的市場肚／環宇廣播事業股份有限公司

★藝術文化節目獎

世界夢想表演廳／國立教育廣播電台

★藝術文化節目主持人獎

POLO（陳歆翰）、柚子（林品貝）／《台灣文武爿》／財團法人中央廣播電台

★類型音樂節目獎

《作客REC ＆ LIVE》／寰宇廣播事業股份有限公司

★類型音樂節目主持人獎

墨鏡哥（甘仲維）／《鮮聲奪人 Voice Over》／漢聲廣播電台

★流行音樂節目獎

音樂大輪轉／寶島新聲廣播電台股份有限公司

★流行音樂節目主持人獎

Joseph Lin（林哲修）／《The Jam》／財團法人台北國際社區文化基金會