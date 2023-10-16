林襄最近出席台北時裝周，帶兩位師妹雅涵、霖霖同登伸展台，只見她身穿淺粉色西裝外套走秀，內裡只有膚色內衣褲，裝造部分則一改以往甜美形象，以高冷酷帥的造型走秀，引起許多網友兩極反應，更有人稱化妝師出來面對，彩妝師為此限動發文，並吐露後台心聲「很心疼她」。

林襄的彩妝師徐慧倫（Sharon）心疼她被網友批評，曬出她在後台的梳化照，隔空暖喊「我愛妳」，在限時動態中寫下：「真的覺得襄每次工作前都超努力準備，每次上台前都胃痛、肚子痛，我們處女座工作起來都超爆認真，很要求自己」，據彩妝師透露，林襄永遠一直被嗆，從一開始被影響到身心靈，到後來已經靠自己完全消化，是成長最多的地方。

林襄的彩妝師為她抱不平。(圖/林襄 IG)

彩妝師感嘆，「每次看到那些留言謾罵，還是很心疼她」，還看到網路留言稱林襄得罪化妝師、髮型師、造型師，而彩妝師坦言，這次的時裝周和每次的廣告代言，都是經過團隊再三討論出來的結果，但很可惜，不是每次現場的光線、角度、燈光等等因素，都能完美呈現想帶給觀眾的美麗。

最後彩妝師呼籲大家，「多做好話，多做好事，一直罵人當鍵盤殺手，真的nonono」，甚至有留言要化妝師出來面對，彩妝師為此回應「好啦，我在這，那你來教我化妝」。