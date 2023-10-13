「新建案列表頁排序曝光」廣告方案，讓更積極行銷的建商可以透過加值付費方案，自訂時間週期在排序結果中獲得更顯眼的專屬標示，使建案獲得更多曝光。根據數據顯示，新曝光工具可讓建案每日平均點閱、每日平均電話量平均顯著提升。

591新建案表示，當前房市變化大，新的廣告方案將可有效幫助建商提升能見度，刺激電話量與點閱量大幅提升，進而在一片多空拉鋸中突圍而出，自推出後相當深受業界好評，與去年同期相比，目前該廣告方案整體訂閱客戶數年增6成，銷售業績年成長更高達近2.5倍。

數字科技今年積極拓展591全方位服務，除了591新建案在6月推出「高檔住宅專區」，以高規格影音加值服務提供建案頂級行銷服務，再加上「列表頁排序曝光方案」，幫助建商銷售；另外也針對消費者開發出「591實價登錄」、「591房貸計算器」等實用工具。

數字科技9月合併營收1.82億元，年成長10％，成熟平台持續貢獻，推升第3季合併營收5.61億元，超越上季5.43億元，再創歷史單季新高；累計前3季合併營收15.97億元，年增率11％，創歷史同期新高。