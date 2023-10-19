高公設已淪為房市票房毒藥，台北新建案公設比不升了！根據住展雜誌今（19）日公布的最新統計，今年截至9月30日止，台北市新成屋、預售屋建案，平均公設比35.5％，較去年下滑0.1個百分點，新北市平均公設比34.1％，較去年增加0.2個百分點，為歷史高點。

住展雜誌企研室經理成采錡表示，目前雙北市建案公設比35％以下，多數消費者可接受，至於公設比40％以上建案，因基地面積小，戶數不多且車位空間不足，產品存在室內實際使用空間小、只有機械車位、每戶管理費較高等抗性，銷售表現普遍不佳，可說小基地高公設比建案，已淪為票房毒藥。

統計顯示，今年1至9月，台北市建案的平均公設比為35.5％，公設比未再創高，且北市公設比超過40％的建案占比下降，去年全年約6.6％，今年前9個月3.3％。

僅存的高公設比新建案中，信義區危老案因基地面積僅45.67坪，公設比達47.8％為今年北市最高，公設比數值甚至大於基地坪數。

成采錡表示，北市高公設比建案數量減少，與市場買氣趨緩、房價及營建成本處於近年高檔有關。

統計指出，今年前9個月，新北市建案的平均公設比為34.1％，較去年微升，是首次越過34％關卡，原因之一為市區小規模建案相繼進場，使公設比35％以上建案占比，提高至2成。

成采錡表示，隨著新建案市場不如以往熱絡，市場機制已開始淘汰高公設比建案。