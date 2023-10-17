「重機者天堂」139縣道又傳死亡車禍！一名56歲江姓男子13日晚間8時許，駕駛紅色轎車行經該路段時，疑違規跨越車道左轉，和對向直駛而來的33歲李姓重機騎士發生碰撞，李男當場噴飛，血流滿地，到院前不幸死亡，而事發當時的監視器畫面也曝光。

從監視器畫面可以看見，當時紅色轎車車速不快，沿著139縣道準備左轉進入1165巷道，對向直行的機車騎士煞車不及直接撞上紅色轎車側邊車門，騎士連人帶車當場噴飛、倒地不起，強大的撞擊力更讓機車冒出陣陣白煙。

雖然當時有名休假消防隊員路過，見狀立即向前查看騎士傷勢，並協助通報消防局送醫，等傷者送上救護車後才離開，可惜最後騎士仍因傷重不治。

南投分局副分局長李振昌指出，56歲江男13日晚間8時駕駛自小客車在南投市八卦路左轉1165巷口，跨至對向車道時與對向騎乘大型重機車之33歲李姓男子發生碰撞，李男傷重送醫後於到院前不幸死亡。

警方依法抽血酒測，雙方都沒有酒駕，車禍原因初步分析江男轎車左轉未禮讓直行車先行為主要肇因，李男重機超速行駛為次要肇因，詳細肇因還要進一步釐清。