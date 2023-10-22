中菲仁愛礁衝突持續上演，中國大陸海警局今（22）日宣布，攔阻菲律賓向仁愛礁「坐灘」軍艦運送物資的船隻，菲律賓隨後也證實補給船遭到攔阻，砲轟陸海警船「危險、挑釁」，導致雙方船隻「相撞」，釀成菲國一艘船隻被撞到「凹陷」，甚至另一艘補給船的後柱也被撞斷，菲國也公布陸方攔阻補給船的畫面。

菲律賓22日公布畫面，指控中國海警船危險攔阻菲國補給船隻，導致補給船及菲國海岸防衛隊船隻被撞到受損。

新加坡《聯合早報》報導，中國海警局今日在微信公眾號上宣布：「中國海警依法攔阻菲律賓向仁愛礁非法『坐灘』軍艦運送違規建築物資的船隻。」

西菲律賓海國家工作小組（National Task Force for the West Philippine Sea，NTF-WPS）隨後也證實，菲國補給船隻遭到中國海警船攔阻。

據美國有線電視新聞網（CNN）菲律賓頻道、菲國電視網ABS-CBN、《每日詢問報》（Philippine Daily Inquirer）報導，西菲律賓海國家工作小組發布聲明表示，今日上午6時4分，中國海警船5203艦對前往西菲律賓海愛尤銀礁（Ayungin Shoal，即仁愛暗沙）馬德雷山號（Sierra Madre）登陸艦執行例行輪替、補給的補給船「尤娜扎·五月」2號（Unaiza May 2）進行「危險攔阻」，導致海警船與菲國補給船「相撞」。

菲律賓22日公布畫面，指控中國海警船危險攔阻菲國補給船隻，導致補給船及菲國海岸防衛隊船隻被撞到受損。（圖／美聯社、菲律賓軍方提供）

聲明指出，除此之外，在同一起補給任務中，中國海上民兵船00003號「撞上」菲律賓海岸防衛隊（Philippine Coast Guard，PCG）船隻MRRV 4409的左舷側。

菲國當局稱，碰撞導致菲國海岸防衛隊船隻被撞到「凹陷」，補給船則被撞斷後柱。

BREAKING: Chinese ships collided with Filipino vessels on a resupply mission to BRP Sierra Madre on Ayungin Shoal on Sunday morning, the National Task Force for the West Philippine Sea (NTF-WPS) said. https://t.co/lw4DuL7aMa — CNN Philippines (@cnnphilippines) October 22, 2023

菲國軍方也公布中國海警船5203艦攔阻菲國補給船的畫面，畫面中似乎聽到5203艦撞上補給船時，所發出「砰」的聲響。

菲律賓22日公布畫面，指控中國海警船危險攔阻菲國補給船隻，導致補給船及菲國海岸防衛隊船隻被撞到受損。圖為攔阻菲國補給船的中國海警船5203號。（圖／美聯社、菲律賓軍方提供）

西菲律賓海國家工作小組在聲明中痛批中國海警船的行徑「充滿挑釁、不負責任、不合法」，這起事件「危及」菲律賓船員的安全，工作小組對這起碰撞祭出「最強烈」譴責，批評陸方違反菲律賓主權、權利及管轄權。

聲明也痛批這起事件「公然無視」多項國際法。

不過中國海警表示，是菲國船隻擅闖南沙群島仁愛礁附近海域，在多次警告無效後才進行攔阻，其中菲國船隻蓄意挑事，才導致碰撞發生。