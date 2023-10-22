新竹耀群科技公司員工今（21日）家庭日活動搭遊覽車到劍湖山世界出遊，不料距離下國三古坑交流道前7公里處，疑似不當變換車道，與自小客車嚴重擦撞2次，造成4死22傷。《記者爆料網》上午PO出事發瞬間國道監視器影片，可看出遊覽車不到10秒，先高速撞上前方自小客車，接著衝向右邊撞擊路肩隔音牆，右向左切橫跨3個車道，撞上內側護欄，現場冒出陳大片煙塵，並出現長長煞車痕跡，出現大片揚塵，畫面怵目驚心。

撞擊隔音牆後又回彈橫跨3車道撞向內側護欄。(翻攝自記者爆料網)

據了解，昨天是耀群科技公司家庭日，員工與眷屬一起出遊劍湖山，共有5部遊覽車，未料竟遇上死劫。

該輛遊覽車搭載耀群公司員工及眷屬40人，連同駕駛、導遊42人。事故發生時，大多數都在睡覺，突然感覺撞擊2次，後座衝擊力尤其大，不少人被拋飛起來，一名主管就形容，事發當下自己正在睡覺，突然一陣猛烈撞擊，整個人被拋飛起來後摔在地板。

因上午曝光的撞擊一瞬間畫面顯示，遊覽車撞擊小轎車後，將小轎車推擠到外側隔音牆後，又回撞內側車道護欄。

根據警方調查，該遊覽車有6次違規紀錄、陳姓司機有10次違規紀錄，司機陳文貴坦承自己有「開比較快」。

根據警方調查，遊覽車是2012年出廠，該輛車曾有6次違規，司機陳文貴曾有10次違規紀錄，無酒駕紀錄。他受訪時表示，自己有開比較快，「他們說趕時間」，他前面還有一輛車，大部分開時速110公里，有時超過，乘客覺得搖晃是因為在超車。