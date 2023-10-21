日本壽司郎屁孩惡搞事件重演？近日中國大陸網友爆料一段影片指，青島啤酒工人在啤酒原料倉內尿尿，誇張畫面曝光後，引起全網熱議，不少人擔心喝到「加料」啤酒。對此，青島啤酒發出聲明稱「該批麥芽已全部封存」，而中國衛生單位也已介入調查。

大皖新聞報導，從山東青島啤酒三廠的監視器影片可以看到，一名工人在製作啤酒的小麥原料倉內，可能因為尿急，就當場解放，離譜畫面震驚全網，紛紛表示，「完了 我中午還剛喝了青島啤酒」「一泡尿毀了幾十億，這工人真的坑」、「不知道會不會喝到尿」、「以後拒喝了」。

青島啤酒昨晚發布緊聲明表示，針對19日網上出現的青島啤酒三廠的相關片段，公司高度重視，第一時間向公安機關報警，公安機關已介入調查。目前，該批麥芽已經全部封存。公司繼續加大管理力度，確保產品質量，歡迎廣大消費者監督。

當地市場監管局已成立專門的調查小組前往現場，針對影片中的那批原料採取了封存措施。

10月19日，青島啤酒原料倉遭工人灑泡尿的畫面曝光後，該公司股價下跌2%，20日續跌1.1%，收在58.3元人民幣。投資市場似乎反應不大。

反觀，今年2月，日本知名迴轉壽司餐廳「壽司郎」就被一名17歲高中生屁孩舔醬油瓶、杯子，還把口水沾到轉盤上的壽司，離譜行徑曝光後，拖累壽司郎股價暴跌，市值蒸發160億日圓（約台幣36.8億元）。

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