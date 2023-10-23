大陸第2大啤酒製造商青島啤酒，近日深陷「小便門」風波。日前傳出有工人爬進原料倉小便的誇張影片後，引起各界熱議。品牌信譽遭受衝擊，拖累公司股價今（23日）開盤跳水，崩跌逾5%，股價低至每股75元人民幣，市值一度縮水67億元人民幣（約新台幣300億元），網友譏諷，真是「史上最貴一泡尿」！

青島啤酒23日發布最新公告，再次表示，公司高度重視，第一時間向公安機關報警，公安機關已介入調查，並指出，受影響的麥芽已經全部封存，同時不忘強調，「目前公司生產經營狀況一切正常」。

據陸媒《時間財經》報導，一名工人爬進原料倉疑似小便的影片19日開始在網路上瘋傳。青島啤酒20日晚間發布聲明回應，指出公司已第一時間向公安機關報警，並已將該批麥芽封存，「公司繼續加大管理力度，確保產品質量，歡迎廣大消費者監督」。

可是消費者似乎被影片嚇到，紛紛在網路上表示，再也不敢喝了，有人則痛批這絕非第一次，「都開玩笑說啤酒像尿，這下好了，真變成尿了」，也有人藉機嘲諷，這是「加尿不加價」。

據《每日經濟新聞》報導，消息人士21日透露，影片中的人員與拍攝者都是外包員工，拍攝場地並非網路盛傳的青島啤酒原料倉庫，而是一個露天公眾場所，可能是某家物流承運商的運輸車輛車廂，影片相關人員疑似在事發當天就被公安局控制。

青島啤酒的股價在今年4月創下歷史新高，超過每股125元人民幣，但4月以來一路下滑，今日最低來到75元人民幣，半年已跌去3成以上。