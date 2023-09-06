高雄68歲林姓男子平時靠賣棉花糖維生，今年2月他到前鎮區開賣時，故意牽著女國中生的手製作棉花糖，趁機偷摸女國中生的背和屁股，還用手肘偷撞她胸部，看到另外1名女學生來，他又用同樣手法得逞，甚至還拿錢和麥芽糖給女學生，要求不能告訴家長和老師，雄檢依加重強制猥褻罪將他起訴。

起訴書指出，68歲的林姓男子平時以賣棉花糖維生，今年2月，他開著攤車到前鎮區崗山中街與班超路口販售時，1名女國中生向前跟他買棉花糖，未料林男卻起了色心，假借牽著她的手製作棉花糖，趁機會偷摸女國中生的背和屁股，還用手肘偷撞她胸部，該名女學生發現後立刻將他推開，但林男還將她拉回，要求再做第二支棉花糖，又重複碰觸女學生身體。

這時，女學生的2名女同學也來到攤車，女學生趕緊與其中1名女同學離開現場，林男又要求留下來的女學生也一起來製作棉花糖，他又趁機用手肘偷撞她胸部，雖然女學生有退走，但林男又將她拉回，要她製作第二支，結束後，林男就拿著150元和3支麥芽糖給她，要求：「不要跟爸爸媽媽老師講」，講完又伸出鹹豬手，碰觸女學生胸部。

2名女學生事後報警，林男辯稱，他是扶著2名女學生的手拿棉花棒的棍子製作棉花糖，並沒有用手肘撞和觸摸胸部。但2名女學生指證歷歷，且2人有明確反抗和退後等動作，林男又強行再將她們拉回，因此依加重強制猥褻罪起訴。

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