該肇事車輛一開始仍正常行駛於道路中央。（圖 / 劉詠韻翻攝）

新店一名66歲張姓男子昨（21）日傍晚6時許開車行經中正路與民權路口時，疑因精神不濟、未能注意集中，車身逐漸偏離道路，並先後追撞另一輛轎車；遭撞轎車隨即呈現烏龜翻姿態、四輪朝天。警消獲報趕抵現場，張男強調自己遭安全帶勒住於車內無法動彈，另遭撞之楊男及車內乘客吳男則輕微受傷，3人經送醫後並無大礙，至於詳細肇事原因則仍待進一步釐清。

據了解，警方於昨晚間6時54分許接獲報案，指稱中正路與民權路口發生一起車禍事故。警消獲報後趕抵，經查現場該輛翻覆轎車，66歲張姓駕駛並無明顯外傷，卻仍強調胸部遭安全帶勒住受有挫傷，至於另一輛駕駛23歲楊男胸壁擦傷，車內乘客吳男則頭部受傷，經送醫治療後均無生命大礙。

警方調查指出，雙方酒測值均為0，並透過調閱監視畫面，發現楊男案發當下正於內側車道準備轉彎，未料後方卻有一輛轎車突然往旁偏移，後再撞上楊男右側車身，最終造成轎車失控翻覆。本場肇事者張姓男子同時向員警透露，當下因精神不濟、一時未能集中注意方才釀此車禍，至於事故經過則一概表示不清楚。