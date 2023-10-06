北市公有南門市場改建完竣，全新南門市場將於明日（10月7日）開始試營運，為避免試營運時湧進大量人車，造成交通堵塞，台北市中正第二分局規劃勤務並加派警力，於南門市場及周邊聯外道路加強交通疏導、落實路口淨空，同時結合義交等協勤民力，共同維護市場周邊交通秩序及民眾行的安全。

南門市場位於北市中正區羅斯福路一段與南海路口旁，交通便捷，且緊鄰捷運松山新店線中正紀念堂站2號出口，中正第二分局呼籲前往南門市場採買民眾，因人潮眾多，請多搭乘捷運或公車等大眾運輸工具前往，進出捷運站及上下公車時應謹慎小心，依規定行走行人穿越道、天橋或地下道，切勿任意穿越道路，遵守交通規則。

請駕駛人配合員警交通疏導管制措施，確實遵守各項交通管制事項，切勿違規停車（含臨時停車、上、下貨物等），避免貪圖一時方便而影響他人，甚至發生交通事故。中正第二分局將持續加強南門市場周邊交通疏導及違規停車驅離取締，以維持交通順暢，守護民眾行的安全。