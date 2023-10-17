竹科工程師頻頻被戲稱是「回收業者」，酸女生年輕的時候可以爽玩，之後再找竹科男嫁掉就好，但一名在新竹長大的網友除了講述本身狀況外，也提到他認識的所有工程師，其實完全沒人是「回收業」。

竹科男是回收業者、許多竹科太太是89妹的話題，不時就會被重新提起，今（17）日PTT八卦板網友針對竹科太太展開討論後，鄉民「ppaauull」回文指出，自己就是被竹科太太養大，但母親根本不是89妹，甚至還是竹科的主任工程師退休的，「她工作很忙，但一樣把家裡照顧的很好」。

原PO透露，他從小在竹科長大、就讀實驗中學，至今都還居住在竹科，但認識的工程師們，大多都是娶工程師、老師或公務員，連同樣身為竹科太太的表妹，同時也是台積電的工程師，「我不太理解你們對於竹科太太的那些刻板印象，到底是你們親身經驗？還是只憑新聞就可以貶低竹科太太、竹科媽媽？優秀的人通常只會跟優秀的人在一起」。

不少人看完後喊話「認真你就輸了」、「推你認真，我認識的竹科媽媽都跟你說的類似」、「跟八卦版的可悲仔認真就輸了」、「兄弟你不用跟這邊的悲憤魯蛇認真」。

不過也有許多人繼續酸「你憑你認識的來否定，跟那些憑感覺的有什麼不一樣」、「當工程師的女生當然就不是『竹科太太』，你有先搞懂嗎？」、「你們族群就不一樣，你也無法否認另一個族群存在啊」、「為什麼你會覺得用自己的經驗可以代表一個圈子？會有刻板印象，不就是無數的例子累積出來的嗎？」