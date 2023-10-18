前台大醫師、旅遊達人林氏璧分享，他們家每次出國都是由他一手包辦所有準備工作，包括訂機票、訂房、找路、租車和扛行李等，而老婆則是負責逛街、拍照、顧小孩還有付錢，但朋友卻完全相反，讓他很好奇情侶出國都是怎麼分工的，沒想到竟釣出一排男網友喊「我一人包了所有苦力！」

林氏璧昨在臉書上分享，之前看到朋友分享和另一半出國旅遊的工作分配，女生排行程、訂機票房間和認路；男生則是付錢、扛行李和顧小孩，讓他看了很驚訝，因為他們家完全相反，因此他很好奇情侶出國都是怎麼分工的。

林氏璧表示，幾乎每次出國旅遊都是由他來排行程、訂機票與房間、認路、租車和開車及扛行李等；而老婆的工作就是逛街、拍照、顧小孩、付錢及行李收納。他說，老婆收納的能力真的超厲害，不管有多少東西，老婆都能塞到行李箱裡。

貼文引起熱烈討論，一排男網友留言表示「我也是一個人全包所有苦力，老婆／女友只要漂漂亮亮的拍照逛街就好」、「男生：排行程、訂機票、訂房間、認路、付錢以及苦力」、「我都是全包哈哈」、「我也是所有工作全包」。