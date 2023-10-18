婆媳問題難解，一名女網友分享，她有了兒子以後很討厭回婆家，因為每次回去公婆就會對1歲的寶寶提出拍手、親嘴和走路等指令，但是寶寶還太小根本聽不懂，結果公婆就會誇張地說「「蛤？還不會喔！」然後還會問說寶寶是否發育遲緩，讓作為媽媽的她聽了很難過，並引起網友討論。

一名女網友匿名在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」上分享，孩子出生以前她並不排斥去婆家，但孩子出生後，一切都改變了，因為她每次帶兒子回去，公婆就像逗弄寵物一樣的「玩」兒子，讓她看了覺得很厭煩。

女網友指出，兒子才剛滿1歲，公婆卻很愛對孩子下指令，包括拍拍手、Kiss Bye與走路，若兒子沒有照做，公婆就會用驚訝的語氣說「蛤？還不會喔！」甚至還問原PO孩子是不是發育遲緩，讓原PO忍不住發文大吐苦水說「兒子又不是生來表演的！」也感嘆生孩子以後似乎變得很玻璃心。

貼文引起網友討論，不少人安慰原PO說，這也不能說是媳婦玻璃心，畢竟孩子是爸媽的心頭寶，聽到孩子被這樣說，難免會不好受。另有人建議原PO反擊「來阿嬤給房，蛤？給不出來喔；來阿嬤給車，蛤？給不出來喔；來阿嬤給錢，蛤？給不出來喔！」看看公婆是啥反應。