台南仁德區近日深夜發生驚悚的動物命案，1條小黑狗突遭一群遊蕩犬當街追殺，獵捕到手後，竟群起圍攻，撕咬致死，令人不忍卒睹。透過住家的監視器畫面發現，參與行兇的惡犬共有12隻，陣仗之大，附近居民聽到哀嚎聲，也嚇得不敢出門制止。網友看了直呼「還以為是肯亞欸！」、「有撿到浪浪就好好養，別載來丟在台南」、「非綠執政縣市就會要求市長出來道歉並改善」、「搞得像非洲草原」、「早晚咬老人小孩！」

根據《自由時報》報導，案發於雙十節當天凌晨，現場在仁德的太子里，民進黨議員郭鴻儀表示，當地緊鄰東區，人口稠密，街頭竟有這麼多的遊蕩犬，若被攻擊對象是老弱婦孺，後果不堪設想，將要求市政府動物防疫保護處儘速前來捕捉。郭鴻儀指出，該起動物命案震驚當地，若非這次事件，居民不知道原來在住戶稠密的都會區，附近徘徊的遊蕩犬隻竟然這麼多，平常看似各自分散，沒想到一集結起來，數量如此嚇人。

案發當晚，遇害的黑狗不知何故，突然遭到這群遊蕩犬獵捕，當街追逐，來到1處住家前，疑似想藉由電線桿奔逃至其他空間，但彈跳失敗，掉落地面，隨即被圍殺。有附近居民先聽到吠叫聲，之後傳來一陣哀嚎，本想至屋外驅趕，驚見大群遊蕩犬正在行兇，根本不敢出門，唯恐自己也被攻擊。到了清晨，發現遊蕩犬都已散去，住戶才敢出門察看，但黑狗明顯死亡，由於體型較小，有民眾一度以為慘遭獵殺的是貓。

居民透過監視器畫面，發現陸續衝來現場圍殺的遊蕩犬多達12隻，將小黑狗撕咬致死的過程不到2分鐘，行兇後揚長而去。郭鴻儀表示，有居民認為務必要將帶頭的犬隻捕捉到，最好能夠妥善處理，否則發動攻擊的對象是小孩，事情就嚴重了。他還提到，除了太子里之外，仁德里的崁腳附近也有一大群遊蕩犬，當地同樣是緊鄰東區，人口密集，動保處真的要正視。

粉專「不演了新聞台」今(13日)轉發此訊息表示：「是台南啊！還以為是肯亞欸？那沒事了！」有網友說「宣導一下，有撿到浪浪就好好養，別他媽聖母心全部載來丟在台南！」、「非綠執政縣市就會要求市長出來道歉並改善」、「淮南為橘，淮北為枳」、「搞得像非洲草原一樣...？」

PTT鄉民表示「狗狗很乖的，一定是狗狗先挑釁，狗本這次要挺哪一邊？」、「側翼差不多就這樣」、「動保團體這下錯亂了」、「南部人現在連門都不敢出XD」、「前陣子集體攻擊貓的那批」、「12夜出來啊」、「狗本無視中」、「早晚咬老人小孩」、「民主聖地塔綠斑犬」。