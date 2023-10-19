隨著企業推動智慧化生產，在智慧工廠內越來越多AIoT設備連網，也遭遇更多資訊安全挑戰，根據中華資安國際統計，2022年針對製造業的資安攻擊趨勢呈現出以下特點：勒索軟體攻擊佔攻擊案件的32%、資料竊取攻擊占19%、資料洩漏攻擊占16%，攻擊案件數量更是各產業之冠，主要的脆弱點包括外部曝露的介面、實體隔離失效、VPN帳密外洩以及供應鏈攻擊等，為因應這些挑戰，中華資安國際提供多項解決方案，包括OT資安健診、OT SOC資安監控、OT IDS入侵偵測、以及IEC 62443顧問輔導服務，能夠對OT環境和機台提供技術檢測、專業嚴謹的監控、即時的應變處理，宣告「中華資安國際OT SOC Ready」。

中華資安國際總經理洪進福表示，中華資安國際取得IEC 62443 CBTL實驗室認證，代表中華資安國際具備提供工業控制系統安全標準的檢測能力與合規諮詢專業，可以出具國際認可的工控資安檢測報告，協助客戶從單點的產品資安檢測、延伸到智慧製造場域資安與生產安全的產品組件等整個「面」都符合國際資安規範。

國內為數眾多的高科技製造業近來受歐美大廠要求其生產製造的產品需符合IEC 62443標準。IEC 62443標準分為四個部分，依使用情境分為資產擁有者、服務提供商、系統整合商與產品供應商，提供關鍵基礎設施上線、維運以及系統整合商的產品規劃，使用風險分析評估對其場域針對設計、開發、測試及整合等內容進行通盤的資訊安全考量，並以此為基底打造更安全的環境。