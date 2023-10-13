以色列7日遭遇巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）突襲後全面強力回擊。雙方交戰至12日進入第6天，以色列總統赫佐格週四在耶路撒冷召開國際記者會宣布，以色列正準備對加薩走廊的哈瑪斯成員發動大規模軍事行動。媒體人謝寒冰12日在《盧秀芳辣晚報》節目強調，哈瑪斯就是把整個加薩走廊230萬人當作人肉盾牌，引誘以色列來打，希望以色列做得愈殘酷愈好，用自己人的血肉做代價，讓全世界能注意到加薩人的處境。

「當以色列做出更大的憤怒的時候，以色列的反應一定更劇烈！」謝寒冰表示，所以他們現在基本上，就是要把加薩走廊所有的建築物全部都弭平，請問這樣到底要死多少人？恐怕要死幾十萬人！這是非常嚴重的一個事情，這就是一個大屠殺了！更不要說未來以色列軍隊還要開進去？

「這樣下去，我覺得哈瑪斯的策略可能愈來愈跟我猜想的很像！」謝寒冰直言，也就是哈瑪斯就是把整個加薩走廊230萬人當作人肉盾牌，他就是要引誘你以色列來打他！然後希望你以色列做得愈殘酷愈好，然後讓全世界注意到加薩人的處境。

謝寒冰強調，這一種策略就是置之死地而後生，就是用鮮血的代價，他就是用這一種方式，用自己人的血肉做代價，然後讓全世界關注到巴勒斯坦的問題。以色列知道，但以色列的策略一直都是以眼還眼、以血還血，所以你對我攻擊，我就對你報復，而且我報復得比你還要殘忍。

謝寒冰指出，哈瑪斯現在第二波、搞不好還有第三波，因為他們早就預想到，不是只有發動一次攻擊。記不記得第一次攻擊之後，哈瑪斯馬上說：我們要來和談？他就是故意要讓以色列掉以輕心，然後再打一次！