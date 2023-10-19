日本首相岸田文雄昨天晚間跟沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）等4名中東領袖進行電話會談，針對以色列、巴勒斯坦的情勢交換意見。

日本富士電視台新聞網（FNN）報導，岸田昨天跟沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼進行電話會談時表示，正深切地關注當地情勢，並對加薩走廊（Gaza Strip）的醫院遭攻擊導致平民死傷慘重「感到強烈憤怒」，希望就確保平民安全以及盡早平息事態展開合作。

岸田同時也表明，日本計劃透過國際組織，針對加薩走廊的平民提供總額1000萬美元（約新台幣3億2650萬元）的人道援助。

穆罕默德．沙爾曼表示，「沙烏地阿拉伯正在與各方密切聯絡努力平息事態」，波斯灣合作理事會（Gulf Cooperation Council）也會加強人道救援。

岸田與穆罕默德．沙爾曼確認保持合作，以及共同努力改善加薩走廊的人道狀況等，並在電話會談結束後相繼跟約旦國王阿布杜拉二世（King Abdullah II）、卡達國王塔米姆（Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani）、阿拉伯聯合大公國元首穆罕默德（Sheikh Mohammed bin Zayed al-Nahyan）通話。

岸田昨晚在社群平台X表示；「採取一切措施確保僑民安全的同時，盡全力持續透過外交努力以改善加薩的人道狀況，以及盡力讓事態早日平息。」（譯者：楊惟敬/核稿：徐睿承）1121019