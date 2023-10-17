日本靖國神社今天起舉行為期3天的秋季例大祭，日本首相岸田文雄上午已供奉被稱為「真榊」的供品，預料不會親自參拜。

日本放送協會（NHK）報導，配合靖國神社的秋季例大祭，日相岸田託人供奉真榊盆栽的供品，並附上寫有「內閣總理大臣 岸田文雄」的木牌。

相關人士表示，岸田在2021年10月上任後，每年靖國神社秋季及春季的例大祭都採供奉供品方式，並未親自參拜，今年秋季例大祭預料也是如此。

岸田在今年及去年二次大戰結束週年紀念日時，均未前往靖國神社參拜，而是供奉祭祀費。

經濟產業大臣西村康稔昨天上午在秋季例大祭之前參拜靖國神社，並在參拜時署名「眾議院議員 西村康稔」，並自費供奉「玉串料」（祭祀費）。

TBS電視台報導，繼西村之後第2個前往參拜的現職內閣閣員為經濟再生擔當大臣新藤義孝，他在今天上午前往參拜。

內閣官房長官松野博一昨天在記者會上被問及首相是否參拜靖國神社，松野回應「岸田首相會做出適當判斷，而我自己也是如此」。

位於東京的靖國神社因為合祀二次大戰的甲級戰犯，備受爭議，只要日本首相或內閣閣員前往參拜，就會引發中國與韓國強烈反彈。