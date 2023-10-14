養老鼠咬布袋！中國浙江台州1個多月前發生命案，65歲陶大叔遭到17歲黃姓租客殺害，兇手犯案不久後便到警局自首，但案件至今仍沒有任何進展，遺體仍被放在殯儀館，遲遲無法火化。

據《紫牛新聞》報導，陶大叔早年經營眼鏡店，辛苦養育2個兒子，後來兒子長大到外地生活，他將多餘的積蓄拿來修繕房子，並出租空出來的房間，一開始黃姓少年拖欠房租，跑到其他地方租屋，又因同樣原因被退租，最後在陶大叔的好心收留，回到原本的租處。

直到今年8月31日晚上9點左右，黃姓少年以支付房租為由，敲門進入陶大叔家搶劫，使用普通的水果刀行凶，眼看著陶大叔斷氣後才離開現場，但是並沒有直接去自首，而是找了熟人商量，在對方勸說下才去自首。警方調查發現，黃姓少年身上一毛錢都沒有，帳戶裡也只有幾分錢。

陶大叔遭到17歲租客殘忍殺害。（圖／翻攝自紫牛新聞

警方並沒有透露兇手具體行兇的原因，僅表示是一個「不可思議」的理由，陶大叔兒子考慮到父親身上的錢沒被搶走，猜想可能是因為沒借到錢而懷恨在心，嫉妒父親每天輕鬆釣魚收房租，「但他不知道那是父親苦苦換來的」。

更可惡的是，因為兇手是未成年加上自首，很難受到嚴厲的懲罰。事情到現在1個多月，陶大叔的兒子頻繁詢問警方案件進展，卻始終沒得到滿意的答覆，2人不斷在網路發文，希望引起關注並得到幫助，為父親爭取公平正義。

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