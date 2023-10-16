Uber宣布將攜手合作車隊，今（16）日起至10月22日推「姓黃搭優黃，就是這麼狂」優惠活動，全台黃姓民眾只要打開UberApp輸入優惠序號完成登錄，即可兌換一次單趟折抵上限300元優步小黃乘車優惠。預計全台約占6％、逾142萬黃姓民眾可受惠。

Uber表示，不姓黃的UberApp用戶也可推薦黃姓好友使用UberApp，即日起每成功推薦一位，即可享一趟5折乘車優惠，最高可折抵90元；而被推薦的新用戶黃姓朋友除了有機會參與「姓黃搭優黃」活動，還可額外獲得2趟5折乘車優惠，單趟最高可折抵90元。

Uber表示，今年9月在新竹與在地計程車車隊合作推出「優步小黃」，這已是2017年來全台第10個城市可看得到優步小黃身影。根據UberApp大數據統計，Uber平台過去半年的整體乘客用戶數中有超過4成使用過優步小黃，而今年1月至今用戶預約優步小黃行程的趟次成長更高達5倍。