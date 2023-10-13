YouTuber「黃氏兄弟」擁有200萬訂閱，其中弟弟黃挺瑋（瑋瑋）斜槓當歌手，推出首張個人EP《Pull n' Push》，與當YouTuber截然不同的感覺讓他笑說像變成新人，不過滿滿的工作似乎影響了他的健康，瑋瑋接受時報周刊CTWANT專訪時，透露這段時間體重狂掉9公斤，雖然身體沒有不適，但還是讓他有些擔心。

前陣子瑋瑋工作忙碌，疑似因壓力體重狂掉。（圖／侯世駿攝）

瑋瑋提到從去年開始，他有不少國外旅行的工作，3月回到台灣後發現體重來到65公斤，體脂將近20％，決定開始控制飲食及運動，但他並沒有極端減肥，後期更是稍微鬆懈，沒想到體重竟直線下降，半年掉9公斤，體脂也降了6、7％，讓他相當困惑；不過這段時間他剛好發行EP，工作量非常大，朋友懷疑是壓力太大，但他沒發覺那其實是壓力，「我確實不會覺得自己壓力很大，也不太容易有負面情緒，是個很樂觀的人。」瑋瑋也說若是體重持續下降，便會考慮做全身健檢。

回憶起剛成YouTuber時的日子，瑋瑋坦言相當艱辛。（圖／侯世駿攝）

成為YouTuber已經6年，瑋瑋回憶剛開始當創作者時，有長達近兩年的時間還有另一份正職，「那時候朝九晚五上班，下班瘋狂剪片，假日拍片，那20個月對我來說是艱辛的，沒有員工，完全要自己來。」他認為跟哥哥哲哲相比，自己不算工作狂，而是「逆來順受」的類型，雖然會乖乖工作，但也很愛抱怨，「我現在給自己的心態是，事情很多就不要去看下一件事情，先好好把手上的事情解決。」

雖然曾經迷惘，但瑋瑋決定要陪觀眾度過艱辛的時刻。（圖／侯世駿攝）

身為人氣YouTuber，瑋瑋仍有感到迷惘的時候，「剛開始做YouTuber的前幾年，大家都在追求訂閱數跟粉絲量，近年因為分眾化的關係，大家會選影片看，而不是追隨哪個創作者，當觀看取向變成這樣時，突然不知道自己該追求什麼。」不過他也說自己學生時期從不少YouTuber身上得到正能量，「我曾經是這樣的觀眾，自己變創作者後，自然吸引了需要我陪他們度過艱難時期的觀眾，我現在的目標偏向能陪著小小朋友的觀眾長大，跟我年紀差不多的，我們就一起變老。 」

面對酸民謾罵時，瑋瑋學會適時活在自己的世界中。（圖／侯世駿攝）

不過人紅是非多，瑋瑋開始當創作者後，便被不少酸民攻擊，他坦言直到現在看見負面言論仍會難過，但他學會了分辨謾罵及建議，並認為只要被冠上「公眾人物」4個字，就會有莫須有的罪名在身上，更說：「網路上有千百萬雙眼睛在看你，有千百萬張嘴巴可以說你，一定會有人不喜歡你，要擴大跟自己同頻率的人，適時活在自己的世界裡，總比活在別人的嘴裡好。」

瑋瑋與哥哥哲哲兄弟情深，攜手度過不少難關。（圖／翻攝自黃氏兄弟臉書）

過去瑋瑋總是跟哥哥一起共度難關，現在成為歌手則要單打獨鬥，問及是否會不習慣哥哥沒在身邊？他表示：「以前上節目習慣兩個人，培養了很好的默契，現在要自己應答，腦袋要轉更快！」他也透露其實本來應該是哥哥的微電影要先上映，劇本都已經寫好了，「但哥哥選擇擱置他的夢想，先讓我完成想做的事情，未來換我支持他！」可見兩人的兄弟情深。

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