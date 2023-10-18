台北大巨蛋預計10月下旬取得使用執照，台北市體育局16日表示，11月將舉辦2場測試，其中1場將安排1萬人入場觀賞棒球暖身賽，並舉辦疏散演練，預計11月中開放民眾索票。台北市副市長林奕華17日在《線上面對面》節目強調，12月試營運，希望亞錦賽可使用大巨蛋，但還是以安全為最優先考量，內部會先做壓力測試，再開放1萬位民眾進場，連售票系統一起測試。整體到後年中全數落成，會成為很棒的體育文化園區。

「我們10月要拿使照！10月底。」林奕華提到，再來會做壓力測試，歡迎大家來，到時候大家就真的會買票，而且是連售票系統一起做測試。

「但是，免錢！大家不用錢可以進大巨蛋！」林奕華表示，就是做一個壓力測試，包括看大家進場、離場各種狀況，一開始先從1萬人。事前自己內部會先做一個壓力測試，再來會有對外開放的壓力測試，「歡迎大家有興趣，可以第一次進到大巨蛋裡面！到時候我們會公布。」

主持人張介凡提到，大家可以去「假裝買票」，然後不用付錢，就可以當「踩線團」。林奕華笑說「有點像是這樣子！」

林奕華指出，試營運是12月，當然蠻希望亞錦賽可以使用大巨蛋的場地，「但是我們還是要說，我們一律還是以安全為最優先考量！」

林奕華強調，大巨蛋要整體好，另外還有商場那些的，陸陸續續，有些是明年好，如果是整個園區要好的話，大概是要到後年的年初、年中，到時候影城、飯店，接著很漂亮的松菸，會變成未來台北的一個體育文化園區，「會非常非常地棒！」