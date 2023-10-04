爭議已久的大巨蛋，目前正在進行消防設備檢查，是取得使用執照的最後一哩路。不過從原定9月25日通過檢查，卻一直延續到現在都未通過。大巨蛋籌備處副執行長陳世浩表示，大巨蛋今（4）日的消防檢查仍舊未通過，預計於6日再前往檢查。陳世浩也透露，按照這樣的情況，原本預計大巨蛋於10月中旬能取得使用執照，現階段時間勢必會向後推延。

大巨蛋至今消防設備檢查仍未通過，陳世浩表示，目前僅剩下2樣缺失，分別為防火填塞以及受信總機的信號連動有問題，大部分都已完成檢查。陳世浩說，消防局預計6日會再前往大巨蛋檢查，若再未通過，就勢必要等到雙十連假過後才能通過檢查。

陳世浩直言，按照目前的情況來說，原本預計10月中旬取得使用執照的時程，即使6日檢查過關也勢必會向後延，且也不敢打包票6號就能順利檢查通過。至於是否會影響後續試營運，甚至是亞錦賽的舉辦？陳世浩則表示，目前棒協仍忙於亞運相關事務，之後會再討論。

陳世浩強調，北市府非常重視大巨蛋的公共安全，不會因為急著辦比賽，就倉促讓大巨蛋過關，該妥善處理的還是要好好處理。