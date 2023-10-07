桃園「新興冷凍食品」及新北 「瑞騰國際」涉嫌從美國進口豬肉，再標示成其他國家產地來出售，引起此次洗產地風暴，台北市衛生局稽查後雖發現相關違規批次產品，卻意外抓到5間業者有標示不實的狀況，其中之一為開設在南港的連鎖餐飲潮味決。對此，潮味決稍早發出聲明，強調相關行為僅發生在單一門市，且問題產品已全數下架，對於造成消費者恐慌感到很抱歉。

台北市衛生局昨（6）日晚間公開美豬稽查結果，發現5間業者有產地標示不實的問題，其中位於南港區的一間潮味決，也因使用美國豬肉，卻將產地標示為台灣而上榜。

潮味決詳細調查後發表聲明，透露該門市使用之肉品，並非總部提供的建議廠商，且出問題的供應商早在今年5月至6月期間就開始使用美豬，卻未誠實告知客戶，才造成該間門市發生產地標示不實的問題。

潮味決表示，針對廠商未確實標示來源及竄改標籤等，該批異常之肉品已全數下架回收，同時潮味決總部也在第一時間對於所有門市進行相關之公告。此事件為單一店家事件，且以全數下架，請消費者放心。

「我們將竭盡所能，恢復大家對潮味決的信任！」潮味決強調，為了確保類似事件不再發生，已加強與所有供應商的合作，確保準確的產地標示和貨源透明度，未來將持續致力於提供安全、高品質的食品產品，確保消費者的信任和健康，「最後，我們再次向所有受到影響造成恐慌的消費大眾表達深深的歉意，並感謝各位對我們的支持和理解。」