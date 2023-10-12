美豬洗產地爭議延燒，朝野立委今天質疑衛福部態度不明。綠營立委認為從進口雞蛋到美豬，衛福部都無法在第一時間應對，對於不法業者懲罰過輕；藍營立委直言，民進黨執政最後一年「食安五環」徹底破功。衛福部長薛瑞元強調會重懲不法業者，以儆效尤，並指出台灣目前沒有萊豬，大家對於美豬不應該有歧視。

立法院社福及衛環委員會今天舉行委員會審查113年度衛福部主管預算。國民黨立委洪孟楷指出，過去衛福部長陳時中說，美豬在台包裝不會變台灣豬，農委會主委陳吉仲也掛保證不會有洗產地情形、溯源管理達到100％，現在看起來都是破功。他向薛瑞元提問，既然洗產地已是事實，衛福部和農業部有沒有開會找出哪裡出問題？

薛瑞元表示，進口的把關和後市場監測都是衛福部，我們和地方政府一起配合做稽查。洪孟楷強調，並非否定衛福部和第一線衛生局人員的努力，而是需要超前部署，當時說溯源管理100％，是否應該找出哪個環節出了錯，衛福部和農業部應該開會討論，這才是國人想要看到的態度。

民進黨立委蘇巧慧指出，目前台灣沒有萊豬，但在抽查過程中發現有標示不實，問題是在這裡，結果卻被擴大成「進口不安全的食品」，最後變成「洗產地」，簡直是一根鵝毛變成一群鵝在逛大街，這是標準的謠言，從進口雞蛋到美豬都是如此，但衛福部沒辦法在第一時間應對，「你們究竟想好如何面對了沒？」

薛瑞元回應「這還是要透過民眾的教育」，遭蘇巧慧反駁「這變成民眾的責任」。她認為衛福部應該講清楚，並且重懲不法業者，但現在一件才罰幾萬元，怎麼會合理？薛瑞元表示，行政處罰執行權責在地方政府，食藥署只是提供裁罰基準供參考，對於處罰過低的情形，會再督促地方政府。蘇巧慧認為，民眾要的是態度，態度先擺出來，讓大家安心了就過了，政府應該負擔這樣的責任。

民眾黨立委賴香伶則質疑，衛福部一直強調主動追查、資訊勾稽發現標示不實，為何進口這麼久到現在才發現洗產地？薛瑞元表示，廠商進口豬肉數量、賣到哪裡我們都有掌握，下游廠商也會填報豬肉來源，結果我們做資料勾稽的時候發現，有兩家下游廠商沒有報說有買美豬，於是就去查，資訊斷掉了，一查發現是上游廠商改標。

賴香伶詢問，未來如何杜絕這類事情？薛瑞元強調會嚴懲，以儆效尤，不要讓其他業者去學著做。賴香伶說，希望未來在市面上買得「made in America」的豬肉，但目前好像還是沒看到，市面上買不到美豬就是因為有人洗產地，貼錯了或貼假的。薛瑞元認為，當然還是會有市場機制，既然廠商選擇進口沒有萊劑的美豬，大家對於美豬不應該有歧視。