國民黨立委王鴻薇今天表示，中央流行疫情指揮中心花費4.7億元向嘉碩生醫、森昌有限公司採購韓國GenBody家用快篩試劑，卻被衛福部食藥署發現根本無法有效偵測病毒，並質疑部分快篩試劑恐怕已流入市面。食藥署回應，去年7月發現該產品性能不合格，即通知地方衛生局請業者啟動回收並全數退運。

王鴻薇今天召開記者會揭露，中央流行疫情指揮中心去年（2022）緊急採購快篩試劑，花費4.7億向嘉碩生醫、森昌公司採購韓國GenBody快篩試劑，但遭食藥署發現根本無法有效偵測病毒；當衛福部要求廠商退款時，疑似因害怕進口商母公司發布重大訊息會讓黑心快篩流入市面曝光，打算同意換貨及交付尾款，痛批衛福部被廠商「吃死死」，一點擔當都沒有。

食藥署副署長陳惠芳說明，因應新冠疫情，食藥署於2021年11月訂定新冠病毒檢驗試劑申請專案製造及輸入相關標準，審查項目包括：醫療器材結構、規格、性能、用途、製造方法、檢驗方法極限等，以書面方式審查，只要符合即核予緊急使用授權（EUA）。

陳惠芳進一步說明，食藥署核予EUA後持續進行後市場性能評估，並於2022年7月起擴大檢測，共檢驗22件產品，其中僅韓國進口Genbody快篩試劑不合格，分別由森昌公司和嘉碩生醫，因此通知地方衛生局，請兩家業者回收產品。

陳惠芳指出，兩家業者回收產品後皆已退運出口；森昌公司回收8.9萬劑，嘉碩生醫回收386萬劑，加上庫存262萬劑，總計退運649萬劑。除後市場監測外，食藥署也啟動邊境檢驗，共驗出2件森昌進口產品不合格，已依規定退運。