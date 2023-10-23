義廚成員23日早赴澎湖老人之家廚房，幫院友及日照學員準備九宮格餐盒的午餐。（許逸民攝）

今天是九九重陽節！衛福部澎湖老人之家的院友及日照學員，中午在台灣公益協會廚師聯手福朋喜來登、澎澄飯店，與義廚成員一起享用130盒營養美味的九宮格餐盒當午餐，歡度這重陽佳節。

老人之家主任莊華州則代表頒贈感謝狀，感謝公益廚師協會行善義舉。

台灣公益廚師協會25位成員，今搭乘義廚列車首度抵澎，由福朋喜來登主廚葉尚廣掌勺操刀，料理出包括沙拉、花椰菜、蘿蔔泡菜、丁香魚、滷蛋、雞腿、火龍果、烤蛋塔、養生雞湯和排骨等11種菜色，以九宮格餐盒呈裝，讓澎湖老人之家的院友及日照學員，感受九九重陽佳節團圓氣氛。

台灣公益廚師協會表示，成立4年以來，已舉行百場次義廚活動，此次是首度跨海抵澎，並為澎湖老人之家院民服務。同時用九宮格餐盒擺置菜色，來象徵著長長久久，祝福院民都能快樂甲百歲。

衛生福利部澎湖老人之家，原名為仁愛之家，2013年7月23日改制隸屬衛生福利部，並更名為衛生福利部澎湖老人之家，專責澎湖縣安養、養護、及失智長輩收容業務。