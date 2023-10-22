台北市長蔣萬安禁止高端流感進入北市校園，衛福部次長王必勝隔空喊話「別跟同溫層市民站在一起」，並認為這是政治操作不恰當。國民黨總統參選人侯友宜今強調，蔣萬安只不過反應人民的心聲，結果衛福部所有長官全部集體圍毆蔣萬安，這樣的態度是對嗎？人民的聲音不能問嗎？

蔣萬安日前宣布禁止高端流感疫苗進到北市校園，並強調自己是跟人民站在一起，對此，王必勝直嗆「不要只跟同溫層市民站一起」，疫苗攸關民眾健康及安全，應根據科學事實，提供安全有效的疫苗，蔣再回「中央應該讓民眾有選擇。既然中央不做，那就我來做。」

侯友宜表示，高端疫苗從疫情開始，人民對高端疫苗除了採購弊案外，也對高端失去信心，因為沒有公開透明的方式，現在面對孩童要打高端疫苗，蔣萬安市長只不過反應人民的心聲，希望能公開透平讓大家知道，反應了人民的聲音，結果衛福部所有長官全部集體圍毆蔣萬安，這樣的態度是對嗎？人民的聲音不能問嗎？

對於行政院副院長鄭文燦稱，離岸風電要轉大人，融資需求高達台幣8000億，期望民間、國營行庫都能投入。侯友宜指出，講到綠色能源，不管事離岸風電、太陽光電、再生能源，有沒有看過1％股份的雲豹兼了十幾間的董事長，新潮流到現在沒有說清楚，鄭文燦也是新潮流，一下又要8000億，把前帳先清清楚再來談後帳吧，不要讓大家又懷疑內幕重重。