衛福部長薛瑞元近日表示，由於今年第二季將新冠肺炎醫療費用由公務特別預算改為健保總額內支付，點值因而被稀釋，將動用健保的保留款補足平均點值低於0.9的差額。台北市醫師公會對此表示「無法苟同」，籲請政府編列健保以外的預算，先將第二季的浮動點值補足到至少0.9以上，以穩定醫事人員的士氣。

薛瑞元19日在立法院社福及衛環委員會接受質詢時表示，今年第二季因將新冠肺炎的醫療費用由公務特別預算改為健保總額內支付，點值因而被稀釋，對於平均點值低於0.9的部分，將動用健保之保留款補足差額，若第三季也不到0.9，也會比照辦理。

台北市醫師公會今天（21）發表聲明指出，平均點值包含固定成本的非浮動部分，無法完全反映醫事人員的付出，而健保總額的浮動點值支付項目如診察費及診療費等，為醫事人員實際勞務所得，才是真正受前揭政策改變導致點值被稀釋，將防疫成本轉嫁給醫界承擔。

台北市醫師公會認為，若以平均點值而非以浮動點值做為撥補標的，將嚴重低估實際因新冠肺炎醫療耗用增加健保總額支出的金額，使得大部分原本應由國家負擔的經費仍由醫界吸收，實乃不公不義，對於過去3年多配合政府戮力防疫的醫界而言，真是情何以堪！再者，為使健保永續經營，撥補的經費來源不應動用健保保留款，應由政府編列預算補足缺口。

面對疫情後成本不斷上升的壓力，點值的驟降造成醫療院所的營運危機致醫界人心惶惶，直接影響的是對民眾照護的量能。台北市醫師公會籲請政府編列健保以外的預算，先將第二季的浮動點值補足到至少0.9以上，爾後若遇相同情況也能比照辦理，以穩定醫事人員的士氣，得以專心照顧病人。

薛瑞元今天出席第33屆醫療奉獻獎頒獎典禮前受訪表示，健保本來就有一定的機制，第三季才剛結束，目前尚未結算，現在預測都為之過早。

另外，國內醫療人員大離職，衝擊台灣社會健康及安全，台灣醫療工會聯合會號召醫師、護理師、醫檢師、治療師、放射師等第一線醫療人員，明天（22）將走上街頭，舉辦醫療勞權大遊行。

薛瑞元對此回應，集會結社是人民的權利，衛福部會傾聽他們的訴求，必要時會找他們來做溝通，聽一下比較具體的訴求內容是什麼，看看能幫什麼忙。他們所提出的訴求例如三班護病比，目前已經在進行，這個部分可以進一步溝通。