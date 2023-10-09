今年國慶連假長達4日，安排出遊人潮也多，不過明年起補班換連假情況將消失，就有網友抱怨明年連假大減，就算大人方便請特休，但小孩仍要補課，認為要保留連假補班制才合理，貼文引起眾人討論，許多人支持取消補班減少連假，有人則感嘆從此以後很吃虧。

一名網友在PTT女板以「明年沒補班日也沒連假，大家開心嗎？」發文，指出今年有民怨補班日太多，所以明年政府改成沒有補班日，認為有連假好安排出遊，就算大人自己請特休，家裡小孩上課沒有特休，小孩請假還需要補課，「比較好的應該還是連假，補班去請特休吧？」

貼文引起熱議，許多人不願補班換連假，「開心啊，最討厭星期六補班了」、「開心啊，不喜歡補班。連假如果放太多天，上班事情累積一堆更累」、「今年是因為太頻繁，才一個月就補兩三次」、「補班真的很痛苦，只能休一天根本不夠，沒有連假比較好」、「沒假嗎？小孩不能請就不要出去玩啊」。

有網友認為明年想放連假就自行請假，「連不連假都有人吵，那就回歸實際的假日該怎麼放就怎麼放，不要幫民眾腦補放連假」、「本來就不該硬要補班連假，假這種東西不應該由政府決定，應該交還給人民自己去安排，小孩的課如果真的要去玩請假不就好了」、「假設有國定假日在周四，周五請特休就連假了，才不要全國都在休擠死」。

然而，也有一群人透露不補班後很吃虧，「對於不用補班的公司來說，少彈性一次，等於勞工少兩天假」、「原先不用補班可以爽放假的公司，現在要補班不連假了，假勤也不會吐給你」、「不用補班還要配合要補班的可憐人不能放連假，想到就不爽」、「我們公司不用補班這樣超虧，好幾天假就不見了」。

行政院人事行政總處核定2024年政府行政機關辦公日曆表，總放假日數115日，其中3日以上之連續假期有開國紀念日（3日）、農曆春節假期（7日）、兒童節及民族掃墓節（4日）及端午節（3日），僅有農曆除夕前一日（2/8）功能性調整放假，並於2/17周六補行上班，其餘假期皆無補班日。