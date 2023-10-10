今天是國慶連假最後一天，許多民眾已經開始收心，不過有網友好奇，連假4天都待在家的是哪種人？結果許多網友哀號「生病的人」、「病人，一家4口有3人中A流，旅遊行程都沒了」，也有其他網友認為連假人擠人，「在家不好嗎？」

連假進入尾聲，一名網友在批踢踢發文表示，「雙十連假連放4天，結果都沒出門，好奇連假都待在家裡會是什麼樣的人？」

話題一出立刻引發討論，許多網友留言「在家省錢，不用出門花錢被當盤子」、「邊緣人」、「外面人多，在家不好嗎」、「下雨天不想出門的人」、「我是都平日才出去玩，免得被一堆閒人擠」。

由於目前正值流感流行期，也有許多網友哀號「生病的人」、「病人，一家4口有3人中A流，旅遊行程都沒了」、「中了流感的人」、「掛病號」、「第一次中新冠的人」。

公費流感疫苗10月2日開打，第一階段施打對象包括65歲以上長者、孕婦、潛在疾病者、6個月以上至國小入學前幼兒、6個月內嬰兒之父母、國小、國高中職、五專學生、醫護、長照、托育、禽畜業從業人員。第2階段自11月1日開始，對象為50至64歲無高風險慢性病成人，符合資格民眾可前往接種。