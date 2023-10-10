彰化北門口肉圓店連假大排長龍，有網友在臉書貼出現場照片，從店內往外拍攝的視角，只見門口排在第一位的阿姨表情超凶狠，原PO寫下「肉圓店被包圍了，老闆娘不知所措。」超過1.5萬名網友笑翻，大家紛紛留言「阿姨臉真的超派欸」、「來討債的嗎？」

北門口肉圓以酥脆口感聞名，上午11點開始營業，不過連假期間不到11點就湧現排隊人龍。一名網友昨天在「路上觀察學院」貼出店內往外拍攝的照片，排隊等買肉圓的民眾圍在店門外，許多人板著臉盯著店內看，其中一位戴帽子的阿姨表情凶狠、架式十足，成了照片亮點。

原PO發文寫下「肉圓店被包圍了，老闆娘不知所措。」照片曝光後吸引1.5萬人按讚，網友笑翻留言「阿姨的臉真的超派欸」、「阿姨站姿有夠像要去打架一樣」、「這阿姨帶頭的吧」、「每個人的臉都好臭喔，是來肉圓店收債的嗎？」也有網友揣摩阿姨心聲，「今天我要把我失去的肉圓搶回來！」民眾排隊吃美食意外掀起話題。