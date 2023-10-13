彰化1名競選里長落選的楊姓男子，與同住的前妻口角後，竟持菜刀朝前妻猛砍，造成前妻頭部、雙手複雜性傷口、刀傷數目難以計算，部分刀傷甚至深可見骨。該案一審日前審結，楊男被依殺人未遂罪判刑6年2月，全案可上訴。

判決指出，被告楊男與妻子雖於去年10月底離婚，但兩人離婚後仍同住。去年12月11日晚上9點多，楊男因在LINE訊息裡看到前妻要參加薩克斯風上課活動，與前妻發生不悦，兩人進而因感情問題再起口角，並一路從客廳吵到廚房，過程中楊男將其前妻推往廚房與冰箱的門檻處致跌倒在地。

當時楊男拿起廚房流理台的菜刀，朝側趴在地上並以手臂靠著頭伸長雙手於頭頂上方的前妻，同時以腳踢前妻背部，還朝其前妻靠著頭的雙手、頭部方向猛力揮砍，造成其前妻頭部加上雙手複雜性傷口，刀傷數難以計算，甚至頭部刀傷還深可見骨。

楊男因看到地上佈滿血跡才罷手，但已造成其前妻的雙手多處傷口，且可見骨頭碎片，而呈現頭皮、右耳及右臉頰、雙手等多處開放性傷口併肌腱斷裂，右手開放性傷口併骨頭暴露，背部多處挫傷、上腹壁擦傷、右大腿及右踝擦傷等傷害。

警方據報當場逮捕楊男，扣得作案菜刀1把，並將楊男前妻送醫搶救。楊男事後遭檢方依殺人未遂罪聲押獲准，並一直被羈押迄今。

被害人受上述傷害後，迄今仍影響日常作息，其手指無法握住牙刷，洗臉也有問題，且無法拿掃把、拖把，開車也有點吃力。被害人原本多才多藝，會畫畫，還擅長薩克斯風、烏克麗麗，並擔任樂器老師，現在因肌腱斷掉，食指及中指伸不直，不要說吹彈樂器，連筷子都無法拿。

法官認為，被告楊男僅因感情、薩克斯風等問題與前妻發生口角，即持菜刀砍殺前妻，罔顧前夫妻情份，惡性非輕，且犯後否認殺人犯行，態度並非良好，審酌後依殺人未遂罪刑6年2月。