中山高速公路南下埔鹽路段12日因施工造成車流堵塞。（翻攝國道1968／孫英哲彰化傳真）

國道1號中山高速公路彰化段今天上午因事故及施工，南、北向都出現塞車，其中北向202公里發生滿載蛤蜊的貨車翻覆事件，南向彰化埔鹽至北斗則是因施工造成堵塞，車流走走停停，國道警方提醒用路人上路前查明路況。避免塞在車陣中。

今天上午9點多，中山高速公路北上202公里彰化路段發生貨車翻覆事故，整輛貨車打橫停在外線車道上，隨即造成後方車流堵塞，幸好司機無大礙，並自行脫困。

彰化縣消防局與國道三隊獲報都派員到場，救護人員現場評估貨車司機狀況，發現無明顯外傷，並未送醫。

肇事貨車滿載蛤蜊，事故後貨車司機打開貨櫃查看，發現車內數袋蛤蜊出現破損，導致蛤蜊散落出來。

這起貨車翻車事故造成中山高北上202公里一直塞到208公里，車流壅塞，且行車車流還一度紫爆，行車時速僅約10公里，相當考驗用路人耐心。

此外，中山高南下彰化埔鹽至北斗路段也因為施工維護工程及故障車輛停放，導致車流行進緩慢，到上午11點過後，南下員林至北斗路段行車車流仍是呈現紅色警戒狀態，行車時速僅20至30幾公里。