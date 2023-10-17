張學友17日在香港麗晶酒店舉行「 張學友60＋巡迴演唱會」記者會。（環球音樂提供）

張學友17日在香港麗晶酒店舉行「 張學友60＋巡迴演唱會」記者會。（環球音樂提供）

張學友17日在香港麗晶酒店舉行「 張學友60＋巡迴演唱會」記者會。（環球音樂提供）

「歌神」張學友17日在香港舉行「 張學友60＋巡迴演唱會 香港站」記者會，這是他第10 套個人演唱會，已經巡迴澳門、新加坡、馬來西亞、武漢、廣州等多個城市，香港站更是不可或缺的一個重要的里程碑，今宣布將於今年12月13日起在香港紅館開唱，一共舉辦10場。被香港媒體問到他之前在馬來西亞演唱會上頭暈跌倒一事，他強調自己聲音沒有問題，可以繼續獻唱。

62歲的張學友嚴以律己又謙虛，談到全新巡演，他說，雖然已經做了幾十場，但回到香港因為自我要求高，想更加忠於自己，所以還是會感到緊張。他的門票向來一票難求，這次除了陪歌迷歡度耶誕假期，是否會加場或跨年？他則說要看觀眾反應。

而他之前在馬來西亞演唱會上，因耳水不平衡而頭暈跌倒，雖然當時他敬業起身，照常完美演出，仍然令不少歌迷憂心他的身體健康狀況，他今受訪時坦言，「回到家都還是暈暈的，心理的確有影響」，表示耳水不平衡是從小已經存在的問題，但在台上發病是唯一一次，是一個大挑戰，幸好已經過關。他笑說自己的發病率，年輕時每年發病一次，年紀大了就幾年才發病一次，所以發病是很稀有事，希望未來一兩年都不會再發生。

張學友演唱會香港站場次分別是2023年12月13、14、16、17、 19、20、22、23、25、26日舉行。門票將於10月27日於Urbtix城市售票網售票。