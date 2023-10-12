馬來西亞數位通訊部長今天表示，TikTok在遏制誹謗或誤導性內容方面做得還不夠，還說這款短影音應用程式也未能遵守當地數項法規，但他未說明是哪些法律規定。

路透社報導，大馬數位通訊部長法米（Fahmi Fadzil）和TikTok的代表會面後，在社群媒體發文表示，TikTok收到投訴後，並未解決內容散布和廣告採購的問題。

他表示，TikTok向他保證會和政府配合，而這些缺失是因為目前在大馬未設代表。

法米在文中未透露進一步細節。

TikTok發言人未立即回覆路透尋求評論的要求。

中國字節跳動公司旗下的TikTok近來在東南亞地區受到仔細檢視。印尼政府禁止社群媒體電子商務後，於上週禁止TikTok上平台的交易，而越南當局也調查TikTok的「有毒」內容。

隨著總理安華（Anwar Ibrahim）政府誓言打擊當局認為觸及種族、宗教和忠誠度的激進言論後，大馬加強對網路內容的檢視。

今年稍早，大馬政府表示，臉書（Facebook）母公司Meta違反通訊暨多媒體法（Communications and Multimedia Act），將對該公司採取法律行動。但在和Meta代表會面後，取消行動。