印象中幾年前早餐加顆蛋只要多加5元，現在已經變成要多加10至20元了，排骨飯、雞腿飯幾年前大概70-80元即可享用，現在大多變成90至120元。

從新冠疫情肆虐全球，造成海運塞港，飆漲的運費，不斷轉嫁後，造成萬物齊漲，大家會發現鈔票越來越薄，以前1000元可以用幾天，現在全家出門吃頓飯，千元大鈔很快就飛了。

通膨是全世界公認的事實，且持續進行，美國政府才會從2022年起利用「升息」手段，企圖抑制通膨的增長速度。經過一年多的升息環境，通膨率成長有明顯下滑，美國消費者物價指數(CPI)從2022年2月的年增率7.9%為過去40年最高水準，到2023年9月CPI年增率3.7%，雖然有明顯下滑，但是距離最終2%的目標還有不少距離。

現在大家引頸期盼聯準會(FED)何時會開始降息，降息循環開始，代表物價才是快要接近落底的時候，目前只能說是升息循環即將結束，隨然目前暫停升息，FED官員談話透露後續是否升息還是要取決相關通膨數據而定。縱使FED明確表態結束升息循環，後續高基準利率還是會維持一段不短的時間。

經濟狀況不可能短期間改變，在物價的高漲的年代，如何開源節流就非常重要，如何節流我再利用其他文章分享看法。若不想縮衣節食度日，勢必要增加收入來源。

優先挑選回測績效較好的ETF，輕鬆幫自己加薪

00929過去5年累積報酬與配息率位居前段班

(圖/股市小黑)

市面上投資工具百百種，每個都說自己投資績效最好，績效好壞有待時間去驗證，目前我持續買進的00929，主要就是看上過去5年回測的績效與股息率，00929所追蹤的指數為特選臺灣科技優息指數，過去5年累積報酬率108.8%(同期間臺灣加權指數績效為73.9%)，過去5年平均指數股息率7.5%(同期間臺灣加權指數績效為4.2%)。

00929配息紀錄穩定，自己規劃加薪額度

00929自發行以來，每月都配息0.11元，等於一張可以領到110元，若以10月20日收盤價17.31元計算，年化配息率約7.62%，讓存股族感到滿滿的誠意。

(圖/股市小黑)

00929將於10月24日除息，11月17日就可以領到配息。若後續每單位可以穩定的配發0.11元，就可以依照自己的財務狀況，利用00929幫自己加薪。

(表/股市小黑)

由上表可知，僅需買進28張，即可幫自己每月加薪3000元，若是每月每1張，2年4個月就可以打成目標。想要每月加薪10000元，就要買進91張，要一次買進或是分批買進，就看個人規劃。

黑大個人存股規劃

(圖/股市小黑)

黑大預計一年內買滿至少100張(中間若是大幅修正，不排除買到300張)，目前共買進57張(10張出借中)，每月可以領配息6270元(計算方式:57×110)。採取的買進方式是趁當週有明顯下跌時才會買進，這種做法，無論後續帳跌，總買進成本都不至於是高檔區。

00929目前規模已經突破900億元，總受益人數也超過40萬人，後續配息若能維持0.11元附近，總規模應該還會繼續成長，若是以存股角度來看，我也只看上00929的穩定配息狀況，只要配息狀況不變，就會持續持有並伺機加碼。

文章內容不是對任何證券作買賣邀約，這只是創作者分享自己的交易邏輯與觀察心得，並非給讀者任何投資建議，股票投資有賺有賠，請務必獨立思考自行決定，文中內容之舉例只是為了讓讀者能清楚了解創作者的思維，請勿以此文章做為買賣依據。

(文：股市小黑撰寫提供)

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