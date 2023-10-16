20檔存股族最愛ETF中，元大投信拿下5檔，國泰投信和富邦投信也都各拿下5檔，其餘復華投信有2檔，中信投信、群益投信和統一投信都是1檔。

統一投信雖然只有1檔入列存股族最愛的前20名，但統一FANG+ ETF（00757）績效卻是居冠，近一年定期定額報酬率甚至達到32.25%。這檔ETF追蹤美國尖牙指數，成分股精選十大科技巨頭，囊括今年全球AI熱潮受惠最大的幾家公司。另外，成分股在多個尖端科技領域居重要地位，也讓00757報酬率在科技股題材輪動時，仍能穩步走高。

法人表示，美國經濟軟著陸機率高，使近期華爾街分析師進一步上修對美股大型企業的獲利預估。大型科技股因營運穩健，獲利成長早已率先回到成長軌道，明年預期將持續上升，AI助攻也為科技股增添成長動能。在高利率背景下，當前市場資金環境較為緊縮，若未來聯準會展開降息，還能為科技股進一步帶來評價上升空間。